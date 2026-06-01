占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「さそり座」の2026年6月の運勢を占います。さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）【今月のカード：女教皇（The High Priestess）／正位置】「女教皇」の正位置は、冷静に物事を判断できる状態を表します。今月は、他の人が気が付かないようなことにも目が向きやすく、直感がさえるでしょう。ただし、淡々とし過ぎると人から冷たく見えてしまうので、柔らか