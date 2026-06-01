【週刊ヤングマガジン 2026年27号】 6月1日 発売 価格：510円 【拡大画像へ】 講談社は、マンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2026年27号」を本日6月1日に発売する。価格は510円。 巻頭カラーを飾るのは「社長と酒と星」で、カラー特別記事も収録。また巻中カラーには「ラットコレクティブ」、「ヤニねこ」、「カクリキ」が掲載されている。 さらにゲスト