メ～テレ（名古屋テレビ） 2026年05月31日午後9時24分ごろ、和歌山県南部を震源とする最大震度2の地震が発生しました。 三重県内では最大震度2の揺れが観測されています。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは20km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ２．９と推定されます。 三重県 【震度2】 熊野市 【震度1】 紀宝町 提供：ウェザーニューズ