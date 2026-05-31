現地時間5月30日、インドネシアのサファリパークで、同国で初めて誕生したジャイアントパンダの赤ちゃん「リオ」が正式に一般公開されました。その姿を見ようと、多くの来園者が訪れました。「リオ」は2025年11月27日、タマン・サファリ・インドネシアで誕生しました。両親は、インドネシアに貸与された雄の「彩陶（ツァイタオ）」と雌の「湖春（フーチュン）」です。インドネシアのプラボウォ大統領が「サトリオ・ウィラタマ」と