メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市天白区の「ヴィレッジヴァンガード本店」が31日夜に閉店を迎えます。 ヴィレッジヴァンガードは、独自の品ぞろえで「遊べる本屋」として人気を集め、全国に200店舗以上展開しています。 天白区にある本店は1986年に誕生しましたが、老朽化が理由で閉店することになりました。 店には開店と共に多くの買い物客が訪れ、本や雑貨を手に取りながらサブカル文化を牽引