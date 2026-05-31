1973年ポルシェ911カレラRS 2.71968年から国際GTトロフィーを連続して制していたポルシェが、より戦闘力の高いFIAグループ4規定に合致する公認取得用に製作したのがカレラRS 2.7である。【画像】クラシック・ポルシェ・アーカイブ #131973年ポルシェ911カレラRS 2.7編全6枚レースで必要な基本構造を備え、エンジンは917譲りのニカシルメッキ・シリンダーを採用し、排気量を2687ccに拡大して210hpを発揮。空力を意識したフロン