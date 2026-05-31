「ミスマガのアソビバ！スポーツGIRL」より永岡ゆきねさん 【拡大画像へ】 講談社は同社のWebサイト「ヤンマガWeb」にて、「ミスマガのアソビバ！スポーツGIRL」、「週刊！ハロプロ写真館」、「ミスマガOG×週末のヨフカシ」のグラビアを公開した。 「ミスマガのアソビバ！スポーツGIRL」では、永岡ゆきねさんがテニスをモチーフとしたグラビアを披露。「週刊！ハロプロ写真館」ではアンジュ