「ミスマガのアソビバ！スポーツGIRL」より永岡ゆきねさん

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講談社は同社のWebサイト「ヤンマガWeb」にて、「ミスマガのアソビバ！スポーツGIRL」、「週刊！ハロプロ写真館」、「ミスマガOG×週末のヨフカシ」のグラビアを公開した。

「ミスマガのアソビバ！スポーツGIRL」では、永岡ゆきねさんがテニスをモチーフとしたグラビアを披露。「週刊！ハロプロ写真館」ではアンジュルムのメンバーが黒ドレス姿を披露している。

また「ミスマガOG×週末のヨフカシ」には咲田ゆなさん、加藤綾乃さん、松田実桜さん、大西陽羽さん、花城奈央さんが登場している。

【「週刊！ハロプロ写真館」よりアンジュルム】

「ミスマガOG×週末のヨフカシ」より咲田ゆなさん

「ミスマガOG×週末のヨフカシ」より加藤綾乃さん

「ミスマガOG×週末のヨフカシ」より松田実桜さん

「ミスマガOG×週末のヨフカシ」より大西陽羽さん

「ミスマガOG×週末のヨフカシ」より花城奈央さん

(C)大藪達也／ヤンマガWeb

(C)SASU TEI（RETUNE Rep）／ヤンマガWeb

(C)藤本和典、後野順也、篠田直人、友野雄、佐藤容平／ヤンマガWeb