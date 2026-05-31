歌手の伍代夏子（64）が30日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜午後2時28分＝関西地区）に出演。夫で俳優の杉良太郎（81）の、ベトナムでの“超VIP待遇”について語った。杉は以前から福祉活動の一環として、ベトナムで孤児らの里親を務めてきた。当初は進学を希望する子どもたち個人を支援していたが、次第に児童養護施設を設立。里子の数はのべ245人にもなった。杉は現地で日本語学校も運営しており、支援を受けた子どもたちの中