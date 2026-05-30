美容家で元女優の君島十和子さんが60歳の誕生日を迎えた30日、自身のインスタグラムで真紅のワンピース姿を公開した。「今日5月30日に60歳の誕生日を迎えました。アラ還トワコはおかげさまで『還暦トワコ』に！」と還暦を迎えたことを伝え、真っ赤なワンピース姿でほほ笑むショットを投稿。「atelier KEISUZUKI」のワンピースと明かし、「数年前からこの1着に憧れて、4月に伊勢丹新宿店でオーダーしました」と説明。「『ミカ