元巨人監督の堀内恒夫氏（78）が、江本孟紀氏（78）のYouTube「エモやんの、人生ふらーりツマミグイ」に出演。日本ハム・新庄剛志監督（54）の投手起用方針を絶賛した。堀内氏は「新庄が正しいんですよ。ピッチャーの育て方、考え方、完投させる。これがすべてですよ」と絶賛した。新庄監督は役割分担が当たり前の時代に完投型を推奨している。投手陣が不調ながら今季も日本ハムはここまでリーグ1位の5完投を記録している