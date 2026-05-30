お笑いタレントの江頭２：５０（６０）が３０日、山梨・富士急ハイランドコニファーフォレストで行われた「エガフェス２０２６〜レジェンドイヤー・ファイナル〜ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙアサヒビール」に出演した。「エガフェス」は、登録者数５２０万人を誇る江頭のユーチューブチャンネルから生まれた笑いと音楽の祭典だ。還暦で迎えた今年の同フェスは３度目にして初の野外開催。ダチョウ倶楽部やＡ．Ｂ．Ｃ−Ｚ、サン