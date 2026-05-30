5月25日～29日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。 コード 銘柄市場決算期 修正前 修正後修正率更新日 日本ロジ東Ｒ 26/ 7 5461 654919.9 5/27 ＭＲＴ東Ｇ 26/1217320015.6 5/26 チャームケア東Ｐ 26/ 6 4615 533015.5 5/