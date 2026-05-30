◇バドミントンシンガポールオープン2026(26日〜31日、シンガポール)バドミントンのシンガポールオープン女子シングルス準決勝が30日に行われ、世界ランク3位の山口茜選手が同2位の中国の王祉怡選手を撃破し決勝に進出しました。過去6勝9敗と負け越している相手に対し山口選手は第1ゲームから9連続ポイントと一気に引き離して先取します。第2ゲームは中盤で逆転を許し落とすと、最終第3ゲームで12-7のリードから5連続ポイントを