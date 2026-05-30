前足をついて座るシンシン。（４月８日撮影、雅安＝新華社配信／Ｐａｎｄａ３６５提供）【新華社成都5月30日】中国四川省雅安市にある中国ジャイアントパンダ保護研究センター雅安碧峰峡基地で、パンダのシンシン（真真、中国名「仙女」）が地面に前足をついて座りながら嬉しそうな表情を見せる様子が撮影された。