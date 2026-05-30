アルビレックス新潟は30日、明治安田J2J3百年構想リーグのプレーオフラウンド第1戦、ホームで鹿児島と対戦しました。 前半27分、アルビはフリーキックからのこぼれ球に笠井が反応しシュートを放ちますが、枠を捉えられません。 後半29分には相手のクロスからピンチを招きますが、ここは初出場のゴールキーパー内山がしっかりと守ります。 試合はスコアレスのまま延長戦に突入