梅小路ポテル京都は、朝食を時間内に何度でも好きな場所で楽しめる「無限朝食」を4月15日に開始した。無限朝食は、朝食付き宿泊プランの利用者と朝食チケットを購入した宿泊者を対象に、平日は午前7時から11時まで、土日祝日は午前7時から10時まで時間制限なく何度でも出入りできるビュッフェ形式の朝食とする。席に空きがあれば宿泊者以外も利用できる。レストランで提供する料理は、蒸籠蒸しや野菜、卵料理、蒸し鶏、京都産米ミ