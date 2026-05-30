±é²Î²Î¼ê¤ÎÅ·Æ¸¤è¤·¤ß¤µ¤ó¤¬¡¢Åìµþ¡¦¸¶½É¤Î¡Ö¥·¡¼¥ë¸ò´¹¥«¥Õ¥§¡×¤Ç°ìÆüÅ¹Ä¹¤òÌ³¤á¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¡È¥¬¥Á¥ó¥³¥·¡¼¥ë¸ò´¹²ñ¡É¤òËþµÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÅ·Æ¸¤è¤·¤ß¡Û¥·¡¼¥ëÍ§Ã£¤Îaiko¤Ë ¡Ö¥ì¥¢¤Ê¤ä¤ÄÁá¤¯Íß¤·¤¤¡×¸¶½É¡¦¥·¡¼¥ë¸ò´¹¥«¥Õ¥§¤Ë?¤è¤·¤ßÅ¹Ä¹?¹ßÎ×¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¥·¡¼¥ë¤¬Âç¹¥¤­¤Ê?¤è¤·¤ßÅ¹Ä¹?¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¥·¡¼¥ë¼êÄ¢¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¡¢?²Ä°¦¤¤¡Á¡ª?¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥óµÞ¾å¾º¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë·Ï¤Î¥·¡¼¥ë¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì¤·