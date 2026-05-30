“奇跡の50歳”モデルの美香が、30日までに自身のインスタグラムを更新。体が大きく成長した長男との親子2ショットを公開し、体格の違いに反響が集まっている。【写真】「中学生には見えない体格」体重100キロ目前！長男＆美香の親子2ショット美香は「子供たちは生まれた時からの幼馴染。久しぶりに会ってもずーっとあの頃のままみんな仲良し」とつづり、長男の幼なじみ親子との食事会を報告。楽しげな様子が伝わる写真を複