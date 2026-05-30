“奇跡の50歳モデル”美香、体重100キロ目前の長男と2ショット「イケメンすぎだろ」「中学生には見えない体格」「彼氏やん」
“奇跡の50歳”モデルの美香が、30日までに自身のインスタグラムを更新。体が大きく成長した長男との親子2ショットを公開し、体格の違いに反響が集まっている。
【写真】「中学生には見えない体格」体重100キロ目前！長男＆美香の親子2ショット
美香は「子供たちは生まれた時からの幼馴染。久しぶりに会ってもずーっとあの頃のまま みんな仲良し」とつづり、長男の幼なじみ親子との食事会を報告。楽しげな様子が伝わる写真を複数枚アップした。
公開された写真の中には、美香よりも大きな体格に成長した長男との2ショットも。美香は「ラグビーをしていて体重100キロを目標に体を作っている息子。いよいよあと1.5キロで目標達成!!昨日ももりもり食べていました」と報告。「久しぶりに隣に座って写真を撮らせてくれたので、ぴっとりくっついてみたら 微妙な顔されちゃったよ笑」と、ほのぼのとした親子ならではのエピソードを明かしている。
100キロ目前の長男の姿に、コメント欄には「カッコいい！」「息子さん顔隠しててもイケメンなのが分かります」「イケメンすぎだろ」「素敵過ぎる」「中学生には見えない体格」「彼氏やん」などと驚く声が集まっていた。
【写真】「中学生には見えない体格」体重100キロ目前！長男＆美香の親子2ショット
美香は「子供たちは生まれた時からの幼馴染。久しぶりに会ってもずーっとあの頃のまま みんな仲良し」とつづり、長男の幼なじみ親子との食事会を報告。楽しげな様子が伝わる写真を複数枚アップした。
公開された写真の中には、美香よりも大きな体格に成長した長男との2ショットも。美香は「ラグビーをしていて体重100キロを目標に体を作っている息子。いよいよあと1.5キロで目標達成!!昨日ももりもり食べていました」と報告。「久しぶりに隣に座って写真を撮らせてくれたので、ぴっとりくっついてみたら 微妙な顔されちゃったよ笑」と、ほのぼのとした親子ならではのエピソードを明かしている。
100キロ目前の長男の姿に、コメント欄には「カッコいい！」「息子さん顔隠しててもイケメンなのが分かります」「イケメンすぎだろ」「素敵過ぎる」「中学生には見えない体格」「彼氏やん」などと驚く声が集まっていた。