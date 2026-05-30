◆米大リーグドジャース４―２フィリーズ（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）フィリーズのＫ・シュワバー外野手（３３）が２９日（日本時間３０日）、敵地・ドジャース戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。６回に３試合ぶりの２２号ソロを放ち、メジャー全体でトップの本塁打数を伸ばした。試合後のクラブハウスで取材対応したシュワバー。昨季はポストシーズンの地区シリーズでド軍に敗戦。ドジャー