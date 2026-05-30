◇プロ野球セ・パ交流戦 日本ハム-巨人(30日、エスコンフィールドHOKKAIDO)巨人のスタメンが発表されました。日本ハムとのカード初戦を勝利した巨人は前日2安打の吉川尚輝選手と先制タイムリーを放った丸佳浩がベンチ待機、出場のなかった浦田俊輔選手が「2番・セカンド」、途中出場だった佐々木俊輔選手が「9番・ライト」でスタメン出場します。第1戦で貴重な追加点を挙げ、ヒーローとなった松本剛選手が3番に入りました。先発は