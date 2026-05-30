トラウトがドジャースに移籍する可能性はあるのか(C)Getty Imagesエンゼルスのマイク・トラウトがドジャースへ移籍する可能性について、米メディア『ClutchPoints』が報じている。同メディアは「ドジャースはすでに強力な布陣を擁しているが、エンゼルスのスター選手であるマイク・トラウトをトレードで獲得すれば、メジャーリーグにさらなる衝撃を与えることになるかもしれない」と伝えている。【動画】MLB公式がフォーカスし