開催：2026.5.30 会場：トロピカーナ・フィールド 結果：[レイズ] 8 - 5 [エンゼルス] MLBの試合が30日に行われ、トロピカーナ・フィールドでレイズとエンゼルスが対戦した。 レイズの先発投手はニコラス・マルティネス、対するエンゼルスの先発投手はウォルバート・ウレーニャで試合は開始した。 1回裏、1番 ヤンディ・ディアス 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでレ