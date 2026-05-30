開催：2026.5.30

会場：トロピカーナ・フィールド

結果：[レイズ] 8 - 5 [エンゼルス]

MLBの試合が30日に行われ、トロピカーナ・フィールドでレイズとエンゼルスが対戦した。

レイズの先発投手はニコラス・マルティネス、対するエンゼルスの先発投手はウォルバート・ウレーニャで試合は開始した。

1回裏、1番 ヤンディ・ディアス 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでレイズ得点 TB 1-0 LAA

3回表、3番 ボーン・グリッソム 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 TB 1-1 LAA

5回表、1番 ザカリー・ネト 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 TB 1-2 LAA

7回裏、1番 ヤンディ・ディアス 4球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでレイズ得点 TB 3-2 LAA、2番 ジョナサン・アランダ 6球目を打って右中間スタンドへのホームランでレイズ得点 TB 4-2 LAA、6番 オリバー・ダン 初球をスクイズ成功で打者ヒットで1塁へでレイズ得点 TB 5-2 LAA、7番 リッチー・パラシオス 初球を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでレイズ得点 TB 7-2 LAA、8番 ニック・フォーテス 3球目をスクイズ成功でレイズ得点 TB 8-2 LAA

8回表、3番 ボーン・グリッソム 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでエンゼルス得点 TB 8-3 LAA、4番 ジョ・アデル 4球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでエンゼルス得点 TB 8-4 LAA、5番 ウェード・メックラー 3球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでエンゼルス得点 TB 8-5 LAA

試合は8対5でレイズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレイズのニコラス・マルティネスで、ここまで5勝1敗0S。負け投手はエンゼルスのライアン・ゼファジャンで、ここまで2勝3敗1S。レイズのベーカーにセーブがつき、1勝0敗15Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-30 10:52:13 更新