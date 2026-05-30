名古屋市のFMラジオ局、Heart FMが30日までに更新。同局の番組「PARTY BEAT」を担当した「KENちゃん」が亡くなったことを発表した。公式アカウントでは「おかまのKENちゃんが、昨日5／28に永眠しました」と報告し「2023.03.22の開局から、2026.03.28まで、毎週土曜日の夕方の番組『PARTY BEAT』を担当していただき、私たちに笑いを届けてくれました。毎週楽しい番組を届けてくれてありがとうございました。心よりご冥福をお祈り致