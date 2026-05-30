開催：2026.5.30 会場：グレートアメリカン・ボールパーク 結果：[レッズ] 3 - 8 [ブレーブス] MLBの試合が30日に行われ、グレートアメリカン・ボールパークでレッズとブレーブスが対戦した。 レッズの先発投手はクリス・パダック、対するブレーブスの先発投手はグラント・ホームズで試合は開始した。 1回表、1番 ロナルド・アクーニャ 4球目を打って左