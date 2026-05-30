シンガー・ソングライターの広瀬香美が28日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、ハロー!プロジェクトのアイドルグループ・Juice=Juiceのファンにメッセージを伝えた。 【写真】リアル炎も燃えた！情熱を解き放ちアンコールで“おかわり”「盛れ！ミ・アモーレ」 広瀬は6月24日に発売される同グループのEP「MORE!MORE!EP」に収録されている新曲「クラクラ☆クライマッ