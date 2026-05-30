毎朝の天気予報が欠かせない季節が近づいてきましたが、バックパックやビジネスリュックで通勤通学しているみなさんは雨対策をどうしていますか？傘だと背中のバックパックを完全にカバーするのは難しいですし、いちいちリュックカバーを着け外しするのもめんどうですよね。そんなバックパックの雨対策としてモンベルが提案するのが、バックパックを背負った上から着られるレインウエア!!背面スペースが拡張する「パックラップ