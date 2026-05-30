「日本ダービー・Ｇ１」（３１日、東京）皐月賞１４着からの巻き返しを狙うパントルナイーフは２９日朝、美浦坂路を４Ｆ６９秒４−１６秒４で登坂した後、ダートコースをキャンターで半周して順調な仕上がりぶりをアピールした。木村師は「水曜日に追い切った後も、特にトラブルはありません。元気に過ごしてくれているのが何よりです」とコメント。不完全燃焼で終わった前走は度外視できる内容だっただけに、昨年秋に東スポ