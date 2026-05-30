芝クッション値10.4＝やや硬め※金曜午前10時30分含水率＝芝G前8.0％、4角7.5％ダートG前5.5％、4角4.8％※金曜午前10時30分。芝は向正面直線から正面直線にかけて内柵沿いに傷みがある。差しが決まるが、全く内が伸びないわけではない。ダートは乾いてパワー勝負になる。