盲目のお笑い芸人・濱田祐太郎が２９日、大阪市のなんばグランド花月で、間寛平プロデュースの吉本新喜劇公演「間寛平ｐｒｅｓｅｎｔｓ濱田祐太郎が今年も見せる！？盲目の新喜劇」に出演した。濱田は２５年に上演された「盲目のお蕎麦剣士が巻き起こす新喜劇」以来、２度目の吉本新喜劇主演。寛平や辻本茂雄、スペシャルゲストのＫｉｓ−Ｍｙ−Ｆｔ２・二階堂高嗣らと共演した。前回は殺陣（たて）に挑戦したが、今回はタッ