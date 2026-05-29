Juice=Juiceが『Juice=Juice Concert 2026 UP TO 11 MORE！ MORE！』を5月27日に神奈川・ぴあアリーナMMで開催した。 段原瑠々、井上玲音、工藤由愛、松永里愛、有澤一華、入江里咲、江端妃咲、石山咲良、遠藤彩加里、川嶋美楓、林仁愛の11人で臨んだ春ツアーのファイナル。今回の公演タイトルに掲げられた“UP TO 11”は、現体制の人数である“11”を示すとともに、音量や熱量のゲージを限界まで引き上げ