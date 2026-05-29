5月11日に開催されたフジテレビ番組審議会の議事録概要が公開された。審議対象となったのは、4月20日に放送されたバラエティ番組『真剣遊戯！THEバトルSHOW』(毎週月曜20:00〜)。委員からは、懐かしさのある大型バラエティとしての楽しさや、誰もが知る遊戯を現代的にアップデートした点を評価する声が上がる一方、MCを務める櫻井翔の“回し”や番組内での生かし方について、今後への期待や提案が寄せられた。フジテレビ本社＝東京