©ABCテレビ 大阪と兵庫を結ぶ阪神高速道路は、総延長250kmを超え、1日平均75万台の車両が行き交う関西の大動脈です。その安全を24時間体制で守るのが「阪神高速パトロール」。落下物の回収から故障車の対応、まさかの事態への対処まで、危険と隣り合わせの任務に密着しました。 ©ABCテレビ 大阪市内にある交通管制室。ここでは、料金所の近くなどに設置した416台のカメラの映像を常時モニタリングし、道路の