シンガーソング・ライターや映画監督、プロデューサーなど多才な顔を持ち、役者としてもアジアを拠点に広くテレビや映画で活躍するディーン・フジオカ。主演と製作を兼任。第37回東京国際映画祭の「ガラ・セレクション」部門にも選出され、話題となった異色のホラーアクション『オラン・イカン』が公開中だ。シンガポールとインドネシア、日本、イギリス合作となる同作で、日本刀を武器に半魚人との全面対決に臨んだ彼に、過酷を