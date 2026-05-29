中国自動車大手の比亜迪（BYD）は5月28日、中国初の4ナノメートル（nm）プロセスの自動運転チップ「璇璣（Xuanji、シュエンジー）A3」を発表しました。中国では自動車の電動化という「前半戦」を経て、インテリジェンス化という「後半戦」に向けてのアクセルが踏み込まれました。中国初の自社開発による4ナノメートル自動運転チップである「Xuanji A3」は、同分野における中国の最高水準を代表しています。車載規格の4