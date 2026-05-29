29日の日経平均株価は前日比1636.38円（2.53％）高の6万6329.50円と反発し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は936、値下がりは582、変わらずは41と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均プラス寄与度トップはファストリ で、日経平均を317.79円押し上げ。次いでＳＢＧ が294.46円、イビデン が218.56円、ＴＤＫ が156.88円、キオクシア が107.24円と続いた。 マイナス寄与度は49.4