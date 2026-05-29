ミランに所属するMFルカ・モドリッチには、現役引退後の選択肢として、レアル・マドリードで役職に就く可能性があるようだ。28日、スペイン紙『アス』が報じている。「ミランでトロフィーを獲得したい気持ちに変わりはない」と述べたのは、モドリッチ張本人だ。しかしながら、自身がケガにより戦列を離れた後で、ミランがチャンピオンズリーグ（CL）出場権を逃したことで、確実視されていた1年間の延長オプション行使を保留した