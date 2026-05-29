三井ハイテックが続急騰、一時１５０円高はストップ高となる１０３２円まで買われる異色人気となっている。世界的な電気自動車（ＥＶ）の不振でモータコア事業は逆風が強い一方、同社が手掛ける半導体リードフレーム事業に追い風が吹き始めたとの見方が浮上している。同社が手掛けるリードフレームは自動車などで使われるレガシー半導体が中心だが、ここにきてデータセンターの