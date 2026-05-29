厚生労働省は６月、ワクチンの接種歴や副反応の疑い事例を集約するため、予防接種の新たなデータベースの運用を始める。本人が接種歴を確認できるようにし、研究者らがワクチンの有効性や安全性を調べやすくする。２０２８年春までに全国民の情報を集める。新データベースは、国民が接種を受けたワクチンの種類や接種日などの６月以降の情報について、市区町村から提供を受けて蓄積する。公費助成を受けられる定期接種のワクチ