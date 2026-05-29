【モデルプレス＝2026/05/29】元AKB48でタレントの高橋みなみが5月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を作っている動画を公開した。【写真】35歳元AKB神7「色から美味しそう」タコとアスパラガスの手料理◆高橋みなみ、手料理動画公開高橋は一口大に切ったたことアスパラガス炒めている動画を投稿。ぐつぐつと音を立ててフライパンで火を通している様子を披露している。◆高橋みなみの投稿が話題この投稿には「今日