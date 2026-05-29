この記事をまとめると ■ケータハム・エアロセブンはF1技術とセブン哲学を融合したコンセプトカーだ ■公道とレースの価値観を逆転する思想で設計された ■資金難で市販化されることはなく幻の1台となった セブンのDNA×F1の技術思想 2013年9月20日、シンガポールF1グランプリの開幕に合わせるように、ケータハムカーズは「エアロセブン・コンセプト」を世界初公開した。エアロセブンは、ケータハムのスポーツカーラインアップ拡