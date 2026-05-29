俳優の岡宮来夢がプロデュースするバスケットボール×エンターテインメントショー『ACTORS☆LEAGUE in Basketball 2026』が、8月4日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOにて開催されることが決定。メインビジュアル、観戦チケットとABEMA PPVのセットチケット情報など、イベントの詳細が一挙解禁された。【写真】キャプテン・岡宮来夢率いる「DREAM CHRYSALIS」チームメンバー11人のユニフォーム姿！ライブエンターテインメントの楽し