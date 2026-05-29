この記事をまとめると ■フランス車は独創性と合理性を重視しているとされる ■メカやデザインに独特の思想が色濃く表れる ■移動の自由を重んじる哲学がいまでも息づいているといえるだろう なぜフランス車は「わかりにくい」のか フランス車はドイツ車やイタリア車に比べてわかりにくい、という人は少なくない。この国のクルマに10台以上乗ってきた僕も、特徴はなんとなく掴んでいるつもりではあるが、わかりやすく説明するの