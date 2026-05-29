ミュージシャンGACKTが29日、Xを更新。元巨人の阿部慎之助氏（47）が暴行の疑いで警視庁に現行犯逮捕（後に釈放）され、監督を辞任した件をめぐり、私見をつづった。GACKTは「巨人軍監督の阿部さんが逮捕され辞任した報道が各所で流れた。暫くずっと様子を見ていたが、なんとも気分が悪い流れが各所に多くあった。今回の件、世間では【ChatGPTに相談したら父親が逮捕された】という話として広がり始めた。だが、実際はそんな単純な