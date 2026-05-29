記事ポイントリーフラス株式会社が全国24自治体および私立中学校8校と2026年度の部活動運営管理に関わる受託契約を一斉締結新規5件のうち東京都大田区・千葉県千葉市・神奈川県川崎市など大都市圏3件の大型契約を獲得2013年の受託開始以降、重大事故・怪我0件を継続する安全運営体制を全国46都道府県で展開 子ども向けスポーツスクールの運営および部活動地域展開支援において国内No.1の実績を持つリーフラスが、2026年度の部