“隠しドアハンドル採用車”が増加中！ その理由とは？ここ数年、新型車を見ていると「ドアノブ（ドアハンドル）が見当たらない」と感じるモデルが増えています。以前はボディから飛び出したグリップ式ハンドルが一般的でしたが、最近ではボディと一体化したデザインや、後席用ハンドルを目立たない位置へ移したクルマが珍しくなくなりました。どうしてなのでしょうか。【画像】「えっ…どうやって開けるの!?」 これが斬新「隠