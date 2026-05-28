ホンダの「シビック」ホンダと同社の米国法人は28日、燃料ポンプに不具合があり、走行中にエンジンが止まる恐れがあるとして「シビック」など3車種計3万6406台（2017年9月〜22年10月生産）のリコールを国土交通省に届け出た。物損事故が1件あった。ホンダはこれとは別の理由で「フィット」や「N―BOX」など23車種計3364台（17年5月〜20年6月生産）のリコールも届け出た。国交省によると、ポンプの作動検査時に使った液体に問題