ラオックス・グローバルリテーリングは、「ラオックス銀座本店」を5月28日にグランドオープンする。約1,000種類の腕時計を取り扱い、1階と2階は「ROLEX」「PATEK PHILIPPE」「Cartier」「HERMÈS」「OMEGA」「Longines」などを揃えるラグジュアリーウォッチフロアとし、2階には新品と中古を合わせて約100本の「ROLEX」を展示してロレックスの人気モデルや希少モデルを用意する。店内は時計専門の「WATCH.GINZA」を主体とした5